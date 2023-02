Sie kommen von einer Tötungsstation: Ursula und Klara suchen bei "Tierisch tierisch" ein neues Zuhause

Weischlitz - Das MDR-Tiermagazin "Tierisch tierisch" war zu Besuch im Tierheim Kandelhof in Weischlitz (Vogtlandkreis). Dort warten nicht nur die Hündinnen Ursula und Klara auf ein neues Zuhause.

Die beiden zwei Jahre alten Hunde gelten im Tierheim als "Dream Team". Sie fressen nicht nur zusammen, sondern kuscheln auch gemeinsam und schlafen zusammen. Boxi ist energiegeladen, Waldi dagegen die Ruhe in Person.

Ein ähnliches Schicksal wie Ursula und Klara haben auch die Mischlinge Boxi und Waldi erlebt. "Beide Hunde kommen aus Spanien, aus dem Tierschutz. Die waren Kettenhunde von Welpe an. Sind dann von Tierschützern von der Kette befreit worden und kamen gemeinsam in ein Tierheim, haben sich gegenseitig Halt gegeben und haben auch alles gemeinsam durchgestanden", verrät Katja Hölzel vom Kandelhof.

Die Hündinnen sollten nach Möglichkeit nicht getrennt, sondern zusammen vermittelt werden, gern an neue Besitzer mit Haus und Garten.

Seit ihrer Ankunft auf dem Kandelhof machen Ursula und Klara alles gemeinsam, sie wohnen in einem Zwinger, essen gemeinsam und wenn die eine Hündin mal nicht da ist, trauert die andere um sie. Ursula ist die mutigere von beiden, Klara ist dagegen ruhig und scheu.

Kater Timon lebt seit August 2022 im Tierheim Kandelhof. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Katze Jelly ist seit Oktober 2022 im Kandelhof. Die etwa 5 Jahre alte Katzendame wurde verletzt am Straßenrand gefunden. Sie ist in ihrer Mobilität eingeschränkt, denn eine Vorderpfote ist gelähmt. Deshalb empfehlen die Experten vom Tierheim auch, sie in einer Wohnung mit einem gesicherten Balkon zu halten.

Ebenfalls ruhiger mag es der britisch-kurzhaar Kater Timon. Er wurde im vergangenen August im Fundtierzwinger des Tierheims ausgesetzt. Für den Dreijährigen wird ein ruhiges Zuhause mit geregelten Lebensverhältnissen und einfühlsamen Haltern gesucht.

Alle vorgestellten Tiere der Sendung aus dem Tierheim Kandelhof sowie die aktuelle Folge gibt es auf der MDR-Homepage zu sehen.

Wer ernstes Interesse an einem der Tiere hat, kann sich telefonisch unter: 037433/5442 oder per Mail info@tierheim-kandelhof.de im Tierheim Kandelhof melden.