Sogar die Fische mussten umziehen: Schäden an Weißer Elster beseitigt

Bad Elster - In Bad Elster ( Vogtlandkreis ) wurden die Instandsetzungsarbeiten an der Weißen Elster abgeschlossen.

Die Weiße Elster nach den Instandsetzungsarbeiten. © LTV - David Bernert

Innerhalb der vergangenen drei Monate wurden an dem Fluss Schäden am Gewässerbett und an der Uferbefestigung behoben. Die Arbeiten fanden in Bad Elster zwischen dem Gondelteich und dem Albertbad statt.

"Dadurch können weitere Schäden vermieden und ein gut funktionierender Abfluss bei Hochwasser gewährleistet werden", teilte die Sächsische Landestalsperrenverwaltung (LTV) zum Abschluss der Instandsetzungsarbeiten mit.

Weiter heißt es von der LTV: "Die teilweise losen oder fehlenden Natursteinplatten der Sohlbefestigung wurden neu befestigt oder ersetzt, verschiedene Fremdkörper und Sedimente wurden aus dem Gewässerbett beräumt und entsorgt."

Bevor die Arbeiten überhaupt starten konnten, wurde das Flussbett in dem betroffenen Bereich trockengelegt und das Wasser durch einen bereits vorhandenen Umflutkanal umgeleitet. Auch die Bewohner der Weißen Elster, Fische und andere Wassertiere, mussten im Baubereich zeitweise umziehen, sie wurden umgesetzt. Diese Aufgabe wurde vom Angelverband Südsachsen und Mitarbeitern der Flussmeisterei übernommen.