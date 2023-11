Naturbeobachter gesucht: Wer hat einen Blick und Sinn fürs Schöne?

Großweitzschen - Habt Ihr in diesem Jahr nicht auch das Gefühl, dass die herbstliche Pracht wohl etwas länger an den Zweigen hängt als sonst? Könnte schon sein. Uwe Neumann (59) aus Westewitz (bei Leisnig) weiß es auf den Tag genau.

Damals gingen die Daten an den Meteorologischen Dienst der DDR nach Potsdam. Doch an den Beobachtungsobjekten änderte auch die Wende nichts.

Er ist einer von 74 phänologischen Beobachtern in Sachsen , die für den Deutschen Wetterdienst (DWD) ehrenamtlich verfolgen, wann die heimischen Pflanzen blühen, ihre Früchte ausbilden oder später die Blätter abwerfen. So dokumentieren sie auch das Fortschreiten des Klimawandels in den sächsischen Regionen. Nachwuchs wird auch hier gesucht.

Der Beobachter hat einmal seine langjährigen Listen ausgewertet: "Am Beispiel Apfel lässt sich sagen, dass sich alle Entwicklungsphasen um eine Woche vorverlegt haben. Bei anderen Pflanzen sieht es ähnlich aus - alles spielt sich ein bis zwei Wochen früher ab als in den vergangenen Jahrzehnten."

Allergiker wollen früh gewarnt sein, ab wann sie sich in ihrer Gegend vorsehen müssen. Neumann: "Da muss ich sehr aufmerksam sein. Es kommt ja hinzu, dass Erle, Birke oder die Gräser inzwischen oft viel früher blühen, als es in den alten Lehrbüchern steht."

Beim Deutschen Wetterdienst (DWD) im hessischen Offenbach werden die Daten gesammelt und aufbereitet. © Boris Roessler/dpa

Das deckt sich mit den Daten, die der DWD von den anderen sächsischen Beobachtern über die Jahre gesammelt hat. Im langjährigen Mittel der Jahre 1961-1990 begann der Vorfrühling in Sachsen am 11. März, in den Jahren 1991-2020 startete er am 22. Februar.

Die Anzahl der Wintertage, also die der Vegetationspause, haben sich von 130 auf 111 reduziert. Während es jetzt im oberen Westerzgebirge durchschnittlich noch 134 Wintertage gibt, sind es im Leipziger Land noch 98.

Die phänologischen Daten werden für die Klimadiagnostik immer wichtiger, weil sich die Vegetationsphasen gut in Beziehung zu Temperatur-Trends setzen lassen. Daher sucht der Wetterdienst weitere Ehrenamtliche, die vor ihrer Haustür eine solche langfristige Beobachteraufgabe übernehmen (phaenologie@dwd.de).

Vor allem müssen aber die Posten von Pflanzenfreunden besetzt werden, die nun meist altersbedingt aufgehört haben, etwa in Tauscha, Trebsen oder Treuen. In Hoyerswerda wartet gar eine über 70 Jahre alte Beobachtungsreihe auf einen neuen Hobby-Forscher.