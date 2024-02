Nazi-Schmiererei, Hitlergruß und Bedrohung: Mehr rechtsextreme Vorfälle an Sachsens Schulen

Laut Kerstin Köditz (56, Linke) ist die steigende Fallzahl besorgniserregend. © Robert Michael/dpa

Zu den 2023 registrierten Vorfällen zählen etwa ein Hitlergruß im Unterricht (an einem Leipziger Gymnasium), judenfeindliche Beleidigungen in einer Sport-Umkleide (an einem Dresdner Gymnasium) sowie die Bedrohung eines Mitschülers an einer Schule in Radeberg.

An einer Oberschule in Meerane verschickten Schüler per WhatsApp "rassistische und nationalsozialistische" Bilder mit Kommentaren. Sogar an Grundschulen gab es im Jahr 2023 Vorfälle (insgesamt 11): An einer Leipziger Grundschule zeigte etwa ein Viertklässler den Hitlergruß. In Hohenstein-Ernstthal malte ein Viertklässler Hakenkreuze auf Abschieds-T-Shirts.

Laut Staatsministerium wurden nach allen registrierten Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund individuelle Maßnahmen getroffen, wie etwa Belehrungen, persönliche Gespräche oder Anzeigen.



Das Ministerium weist zudem darauf hin, dass es weitere Konsequenzen gegeben hätte, wie etwa eine "Implementierung von Unterrichtsmodulen zur Demokratiebildung an sächsischen Oberschulen". Zudem soll eine verstärkte "Beratung der Schulen und Schulaufsicht in den Bereichen politische Bildung, Demokratiestärkung und Radikalisierungsprävention" erfolgt sein.