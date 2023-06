Neue Bildungsidee von Minister Piwarz: Sachsens Kitas sollen Schule machen

Dresden - Erledigt sich der Lehrermangel in Sachsen mittelfristig von selbst? Der Höchststand bei den Kinderzahlen ist jedenfalls erreicht. Ein guter Zeitpunkt, um bei den ganz Kleinen in die Bildungsoffensive zu gehen, findet das Kultusministerium.

Geht die Rechnung auf? Weniger Kinder bei gleichbleibendem Personal ist gleich höhere Bildungsqualität in der Kindertagesbetreuung. © 123RF

"Wenn wir einerseits beklagen, dass es in der Grundschule immer schwieriger wird, Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln, dann müssen wir nicht nur in die Grundschulen blicken, sondern auch Kindertageseinrichtungen besser in die Lage versetzen, ihre wichtige Bildungsarbeit leisten zu können", so Kultusminister Christian Piwarz (47, CDU).



Das ist dringend nötig: Bei den Schulaufnahme-Untersuchungen, die im Auftrag des Sozialministeriums durchgeführt werden, wiesen 2021/2022 71,5 Prozent der Kinder Befunde, also Auffälligkeiten, in den Bereichen Sprache (35,1 Prozent) und Zahlenvorwissen (23) auf.