Neue Flugziele ab Dresden und Leipzig: Diese Städte können im Winter bereist werden

Dresden - Ab Sonntag (29. Oktober) bis zum 30. März 2024 gilt an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden der Winterfahrplan. Urlauber können sich auf neue Ziele freuen, die im zumeist sonnigen Süden liegen.

Insgesamt bietet der Leipziger Winterfahrplan 16 Ziele in neun Ländern, die von 16 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 135 Flüge.

Nach Betreiber-Angaben ist Condor in Leipzig/Halle mit bis zu 28 wöchentlichen Abflügen die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften. Ziele sind vor allem die Urlaubsregionen Arrecife, Fuerteventura, Teneriffa, Las Palmas, Funchal, Hurghada und Mallorca.

Ab Februar 2024 werden mehr Eurowings-Flüge von Dresden nach Palma de Mallorca unterwegs sein. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Am Dresdner Flughafen werden in der Wintersaison weitere Flüge hinzukommen. So stockt Sun Express sein Angebot auf und bringt Reisende bis zu viermal wöchentlich nach Antalya. Auch Corendon Airlines wird weiterhin dieses Ziel ansteuern.

Zusätzliche Neuerungen sind für Februar 2024 geplant. Dann wird Eurowings dreimal wöchentlich nach Mallorca fliegen.

Außerdem will Sundair ab dem 15. Februar auch eine wöchentliche Verbindung auf die Kanareninsel Fuerteventura anbieten. Zugleich fliegt die Airline auch nach Gran Canaria und Hurghada.

Sie ist mit bis zu sechs wöchentlichen Abflügen die Nummer eins unter den Ferienfliegern.