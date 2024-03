Neuer Freizeitspaß für 30 Millionen Euro: Morgen eröffnet Karls Erlebnisdorf in Sachsen

Karls-Chef Robert Dahl (52) hat es geschafft: Das Erlebnis-Dorf an der A14 bei Döbeln kann am morgigen Samstag pünktlich eröffnet werden. © EHL Media

"Alles, was geplant war, wird geöffnet sein", sagt Karls-Chef Robert Dahl (52), der in der vergangenen Woche so viel zu tun hatte, dass er Pressetermine absagen musste. Aber der Erfolg gibt ihm recht: Raupenbahn, Kletter-Erdbeere, Traktorbahn und XXL-Hüpfkissen - insgesamt sieben Fahrgeschäfte - warten ab diesem Samstag auf Gäste.

"Irgendwie war es anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Ein irres Gefühl der Zusammengehörigkeit", meint Dahl.

Noch vor wenigen Wochen war das gesamte Gelände eine riesige Baustelle mit 200 Mitarbeitern vor Ort und weiteren 220 in den Werkstätten. Finanziell ist das Projekt keine Punktlandung. Die Investition ist von zuletzt 26 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro gestiegen.

Sieben Karls Freizeitparks gibt es bereits, rechnet man Karls "Rittergut von Barby" (bei Magdeburg) mit. Einmalig in Döbeln ist das "Bockwurstland" mit Wurstschleuder und Senfrutsche.