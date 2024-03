12.03.2024 18:32 2.351 Neuer Termin, anderer Ort: Vereidigung von Pirnas AfD-OB verlegt!

Von Alexander Steiger

Pirna - Wenn Traditionen an der Realität scheitern: In Pirna finden Stadtratssitzungen normalerweise an Dienstagen im Rathaus statt - nicht so zur Vereidigung des neuen Oberbürgermeisters Tim Lochner (54). Die Vereidigung von Pirnas neuem OB Tim Lochner (54) muss aus Platzgründen vom Rathaus in eine Mehrzweckhalle der Stadt verlegt werden. © Steffen Füssel Die Wahl des von der AfD aufgestellten Tischlermeisters sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Noch immer ist das mediale Interesse groß. Auch zur Vereidigung wird mit Andrang gerechnet. Dafür reicht der Platz im Großen Saal des Rathauses jedoch nicht aus, wie Stadtsprecher Thomas Gockel (46) gegenüber TAG24 erklärte. Man greife als Ausweichoption daher auf die HerderHalle in Copitz zurück, die ausreichend Kapazität biete. Sachsen Sachsens Kultusministerium plant neues KI-Tool für Schulen Das Problem: Die neue Location steht am eigentlich geplanten Termin - dem 26. März (Dienstag) - in den Abendstunden aufgrund einer sportlichen Veranstaltung nicht zur Verfügung. Die 44. Sitzung sei daher auf den 25. März (18 Uhr) vorverlegt worden, so Gockel.

