Arbeitslosenquote in Sachsen auf höchstem Juli-Wert seit Jahren

Der Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt im Juli einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Sachsen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent und stellt gleichzeitig den höchsten Wert für den Monat Juli seit neun Jahren dar, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht.

Im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen damit um 7,5 Prozent angestiegen. Nur in Bayern (plus 11,8 Prozent) und Baden-Württemberg (plus 8,9 Prozent) waren es noch mehr.

Auch in allen übrigen Bundesländern stieg die Arbeitslosenquote an. Laut der Bundesagentur für Arbeit sei dies angesichts der Sommerpause "vor allem jahreszeitlich bedingt".

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) reagierte auf die neuesten Zahlen vom Arbeitsmarkt grundsätzlich optimistisch.