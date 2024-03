Neun Fahrzeuge, drei Zellen: Kretschmer besucht Sachsens kleinstes Polizeirevier

Großenhain - Quer über den Freistaat verstreut wachen in 46 Polizeirevieren Beamte über die Sicherheit Sachsens. Befindet sich das größte Revier mit 273 Beschäftigten in "Leipzig-Zentrum", ist das kleinste seiner Art in Großenhain und bekam am gestrigen Donnerstag Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU).