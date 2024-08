Noch-Landrat Neubauer über die Demokratie in Deutschland: "Es ist zehn nach zwölf!"

Freiberg/Dorfchemnitz - Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? "Es ist nicht nur fünf vor zwölf, es ist zehn nach zwölf", beantwortet Noch-Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) diese Frage in einer Doku der ARD. Auch Thomas Schurig (parteilos), Bürgermeister von Dorfchemnitz, äußert sich darin.

Dirk Neubauer (53) trat im Juli als Landrat zurück. © Uwe Meinhold

Der Rücktritt von Mittelsachsens Landrat Neubauer im vergangenen Monat sorgte für viel Gesprächsstoff.

Auch in der ARD-Dokumentation "Machen wir unsere Demokratie kaputt?" machte er die Gründe für seinen Rücktritt noch einmal deutlich: "Dieser unfassbare Hass, der da wächst - das hat schon eine Dimension, die ist schwer zu tragen."

Neubauer spricht erneut von Drohungen, Hass und Hetze, die er und seine Familie in der Vergangenheit immer wieder erfahren haben. "Es sagen Leute zu mir: 'Was haben Sie denn erwartet? Wenn Sie in so einem Amt sind, gehört das dazu.' Nein, gehört es nicht."

Er habe immer wieder Mails bekommen, die suggerierten, man suche das Gespräch mit ihm. "Wenn Sie dann aber Bilder von diesen Veranstaltungen sehen, dann sehen Sie mich in Sträflingskleidung und da wird geredet von dem größten Feind für den Landkreis - von mir. Das ist keine Einladung zum Dialog, das ist eine Einladung zur Hinrichtung."

"Das ging ziemlich lange und ich habe mir sehr lange eingeredet, dass es mit mir nichts macht. Aber irgendwann ist Ende und das ist jetzt erreicht", so der 53-Jährige sichtlich betroffen und den Tränen nah.