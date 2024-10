Nur knapp der Bagger-Zerstörung entronnen: So will Pödelwitz aus der Asche auferstehen

Auf dem "Vielseithof" sollen Menschen ohne sowie mit Beeinträchtigungen zu Hause sein und in einem neuen solidarischen Landwirtschafts- und einem ökologischen Baubetrieb arbeiten. Dadurch werden also einerseits neue Arbeits-, andererseits aber auch ambulante Betreuungsplätze in der Region generiert.

Perspektivisch soll auf der Fläche demnach ein Ort für inklusives Wohnen und Arbeiten mit gemeinschaftsgetragenen Initiativen entstehen."Wir wollen damit (...) beispielhaft zeigen, wie Inklusion und Gemeinwohl in ländlichen Regionen verbunden werden können", so Jens Hausner, dessen Familie seit über zweieinhalb Jahrhunderten im Dorf lebt.

Wie der Verein "Pödelwitz hat Zukunft e.V." am Mittwoch mitteilte, sei der Erwerb eines ein Hektar großen Grundstücks in Planung. Das Ziel: Ein "Vielseithof" als Leuchtturmprojekt zur Wiederbelebung des Dorfes.

Der Vielseithof soll die Dorfgemeinschaft wieder aufblühen lassen. © Pödelwitz hat Zukunft e.V.

Vereinsmitglied Franziska Knauer - sie ist während des Konflikts mit MIBRAG nach Leipzig umgezogen - liegt das Gemeinschaftsgefühl ihrer Heimat besonders am Herzen: "Uns ist wichtig,

dass alle, die von Entscheidungen über ihren Lebensort direkt betroffen sind, ein Mitspracherecht haben."

Damit will der Verein klare Kante gegen klassische Wohn- und Werkstätten für Menschen mit

Behinderungen zeigen, die typischerweise durch eine "starke Abgrenzung von der restlichen Gesellschaft" funktionieren. Das Pödelwitzer Konzept soll dann bestenfalls als Inspiration für andere Ortschaften dienen.

Doch bevor all diese Pläne in die Tat umgesetzt werden können, muss "Pödelwitz hat Zukunft" erstmal das Grundstück sichern und

vergesellschaften. Aktuell müsse noch auf eine "entscheidende Rückmeldung" gewartet werden, so der Verein am Mittwoch.

Um den Vereinsmitgliedern finanziell unter die Arme zu greifen und den Kauf des Grundstücks und damit auch die Zukunft des Projektes zu gewährleisten, sammelt der Verein >>hier Spenden. Schon jetzt kamen mehr als 20.000 Euro zusammen.