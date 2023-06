Ostsee-Strandgefühl gibt's jetzt auch in Sachsen!

Patrik Lukoschek (33) betreibt die gemütliche Strandbar an der Görlitzer Seite vom Berzdorfer See. Bei ihm kann man die Strandkörbe mieten. © Steffen Füssel

"Seit dieser Saison gibt es unsere Körbe auch in Großschönau im Trixi-Park zu mieten", berichtet André Biele fröhlich. Der 52-Jährige aus Finsterwalde führt zusammen mit seinem Freund Ricardo Richter das Unternehmen Strandkorbfreunde. 2023 gehen sie als Firmenchefs in ihre dritte Badesaison.

"Wir vermieten an Tagesgäste und Urlauber 99 Strandkörbe an acht Stränden und insgesamt sechs Seen", berichtet Biele. In Sachsen warten ihre liebenswerten Mietobjekte (Tagespreis 13 Euro) am Geierswalder, Bärwalder und Berzdorfer See sowie in Großschönau auf Erholungssuchende.

Biele freut sich: "Die Nachfrage wächst stetig. Die erste Vorbestellung für 2023 hatten wir bereits im Herbst des vergangenen Jahres."

Der 52-Jährige schwärmt vom Lausitzer Seenland und dem Ostseefeeling dort: "Die touristische Infrastruktur an den Seen entwickelt sich rasant. Wir arbeiten mit lokalen Anbietern zusammen, die dort Strandbars und Gastronomie betreiben."