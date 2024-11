ARD sorgt mit "Tagesthemen" für Verwirrung: Liegt Pulsnitz jetzt im Erzgebirge?

Hamburg/Pulsnitz - Fauxpas bei den "Tagesthemen"! Die Ausgabe am gestrigen Dienstagabend dürfte für so manchen Zuschauer verwirrend gewesen sein. Der Grund: Gleich zweimal wurde die sächsische Kleinstadt Pulsnitz falsch verortet.

Dass dieser Fehler offenbar nicht der NDR-Redaktion in Hamburg , sondern der Beitragserstellerin selbst passiert ist, wurde klar, als der etwa dreieinhalb-minütige Bericht über den Pfefferkuchenmarkt startete. Darin erklärte die Leipziger MDR-Reporterin Marie Landes: "Auch dieses Jahr sind wieder Zehntausende aus ganz Deutschland in die Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge gekommen."

Seine Überleitung zu Pfefferkuchen ging dann jedoch schief! So las der Moderator vom Teleprompter ab, dass eine seiner Kolleginnen "mittendrin in Pulsnitz, im Erzgebirge, zum Saisonauftakt der Pfefferküchler" gewesen ist.

Es ging in Vorfreude auf die Weihnachtszeit um die bei vielen Deutschen beliebten Lebkuchen, die im vergangenen Jahr ein Produktions-Volumen von 87.000 Tonnen gehabt hätten, wie Fuhst zunächst erklärte.

Mittlerweile scheint das Missgeschick aufgefallen zu sein. Der Beitrag ging in überarbeiteter Version in der ARD-Mediathek online. Das Wort "Erzgebirge" taucht nicht mehr auf. Nur auf YouTube ist der Fehler noch in der Abendsendung (ab Minute 29) zu finden.