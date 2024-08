Piraten fordern Verbot der "Freien Sachsen"

Möchte die "Freien Sachsen" verbieten lassen: Anne Herpertz (26) von den Piraten © Holm Helis

"Seit drei Jahren sind die Freien Sachsen als gesichert rechtsextreme Partei eingestuft. Und seit drei Jahren unternehmen der Innenminister und die Landesregierung nichts. In dieser Zeit konnte der organisierte Rechtsextremismus in Sachsen Strukturen etablieren, Ressourcen aufbauen und knapp 100 kommunale Mandate erringen", so Initiatorin Anne Herpertz (26).

Auf TAG24-Nachfrage schrieb ein Sprecher des Innenministeriums, dass man "aus Sicherheitsgründen" weder auf Verbotsprüfungen noch -bestrebungen öffentlich antworte.