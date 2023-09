Polit-Urgestein Heinz Eggert bastelt an seinem vielleicht letzten großen Auftritt

Seit Tagen schon feilt der Unruheständler im Dreiländereck an seinen Sätzen, streicht, bastelt an Botschaften, fügt Neues hinzu. Eher persönlich und "weniger staatstragend" soll die Rede werden. So jedenfalls der Plan ...

Der Landtag wird Schauplatz des Festaktes am 3. Oktober sein. © imago/C3 Pictures

Vielleicht wusste das auch Landtagspräsident Matthias Rößler (68, CDU), ein alter Vertrauter und Parteifreund, der sich neulich extra ins ferne Oybin aufmachte, um Eggert als Festredner zu gewinnen. Beim Kaffee sagte der schließlich zu - was blieb ihm auch übrig?! Und schließlich: Wer hätte zu dem Thema schon mehr zu sagen als er?

In seinem momentanen Reden-Entwurf erinnert Eggert an die letzten Wochen der DDR. An den 40. Jahrestag der Republikgründung zum Beispiel, an dem er in seiner Oybiner Bergkirche lieber Erntedank feierte, "damit wir an diesem Tag auch etwas zu feiern haben", wie er es damals in der Einladung formulierte - der nächste Eintrag in seiner Stasi-Akte war ihm sicher.

Oder an die zurückgelassenen Kinderwägen von Republikflüchtlingen gleich hinter seinem Haus, weil die jungen Familien erst in die Tschechoslowakei, dann über Ungarn in den Westen abhauen wollten. Über Feigheit und Mut der Menschen will er sprechen. Über eine Gesellschaft, die damals schon gespalten war.