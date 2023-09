Polizei findet toten Mann in Wohnung in Görlitz: Mordkommission ermittelt

Die Polizei fand den Toten in seiner Wohnung. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der 79-Jährige wurde am Samstag leblos in seiner Wohnung gefunden - an seinem Körper befanden sich Spuren von Gewalteinwirkung, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte.

Demnach bestätigte eine Sektion am Sonntag den Verdacht eines gewaltsamen Todes. Den Angaben zufolge hatte ein Nachbar den Rettungsdienst kontaktiert, nachdem er den Mann einige Tage nicht mehr gesehen hatte.

Im Beisein der Polizei wurde die Wohnung geöffnet, die den Toten fand.

Weitere Angaben zu dem Vorfall machte die Behörde aus ermittlungstaktischen Erwägungen nicht, verwies auf laufende Ermittlungen.