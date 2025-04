Polizei stürmt Wohnungen in Sachsen: Offenbar Festnahmen

Bautzen - Am frühen Dienstagmorgen rückte die Polizei zu Wohnungen in Bautzen und Bischofswerda aus.

Die Polizei sicherte Beweismittel. © LausitzNews/Jens Kaczmarek

Gegen 6 Uhr wurde in der Straße "An der Friedensbrücke" in Bautzen eine Wohnung durchsucht, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag berichtete.

Etwa zeitgleich kam es an einem nicht genannten Ort in Bischofswerda zu einem ähnlichen Einsatz.

Die Durchsuchungen wurden im Auftrag des Amtsgerichts Bautzen und der Staatsanwaltschaft Görlitz durchgeführt.



Zu den Hintergründen des Polizeieinsatzes konnten bisher keine näheren Details genannt werden.

TAG24-Informationen zufolge war auch das Sondereinsatzkommando an dem Einsatz in Bautzen beteiligt.