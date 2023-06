Polizeieinsatz: Bahnhof muss wegen herrenlosem Koffer abgeriegelt werden

Burgstädt - Große Aufregung am Freitagmorgen in Burgstädt ( Landkreis Mittelsachsen )! Ein herrenloser Koffer führte zu einem Großeinsatz der Polizei - der Bahnhof musste komplett abgeriegelt werden, es kam zu zahlreichen Zug-Verspätungen.

Daraufhin konnten die Züge ab 11 Uhr wieder rollen. Dennoch kam es in den Morgen- und Mittagsstunden bei vier Zügen auf der Strecke zu insgesamt 167 Minuten Verspätung.

Zusätzlich wurden Entschärfer angefordert, da nicht auszuschließen war, dass sich in dem Koffer eine Bombe befinden könnte. Die Spezialisten öffneten anschließend den Koffer - er war leer, völlig ungefährlich.

Die Beamten eilten zum Burgstädter Bahnhof und machten sich ein Bild von der Lage. "Da der Koffer von außen nicht einsehbar war und ein möglicher Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Bahnhof Burgstädt weiträumig abgesperrt sowie der Bahnverkehr auf dieser Strecke eingestellt", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) entdeckte den schwarzen Koffer gegen 8.40 Uhr an Bahnsteig zwei des Bahnhofs. Sofort alarmierte er die Bundespolizei.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Koffers. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei konnte der Besitzer des Koffers bisher nicht aufgefunden werden.

War es ein dämlicher Streich oder hatte jemand wirklich versehentlich sein Gepäckstück stehen lassen?

Diese Frage will die Polizei nun beantworten und braucht dabei Eure Hilfe: Sind Euch Personen aufgefallen, die den Koffer am Bahnhof in Burgstädt abgestellt haben?

Wenn ja, dann meldet Euch bei der Bundespolizei in Chemnitz unter der Nummer 0371/46150.

Immer wieder kommt es wegen herrenloser Koffer zu Polizeieinsätzen an Bahnhöfen. Zuletzt von einigen Wochen im Chemnitzer Hauptbahnhof. Auch bei diesem Einsatz konnte schnell Entwarnung gegeben werden.