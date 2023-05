Polizist besorgt sich Nummer seiner Angebeteten: Sachsens Datenschützer alarmiert

Dresden - Unzulässige Videoüberwachung, offene E-Mail-Verteiler, Pannen und Schlamperei mit Akten, Sicherheits-Lecks: Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte Juliane Hundert (46) legte am Dienstag in Dresden ihren Datenschutz-Tätigkeitsbericht für 2022 vor.

Ein Polizist sitzt in der Zentrale für Notruf- und Einsatzmanagement vorm Bildschirm. Die Beamten brauchen bei ihrer Arbeit viel Fingerspitzengefühl - auch im Umgang von personenbezogenen Daten. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Mehr als 1000 Beschwerden landeten im vergangenen Jahr auf Hunderts Tisch. Insgesamt knapp 29.000 Euro Buß- und Zwangsgelder wurden von ihrer Behörde verhängt.

Sie sagt: "Etwa zwei Drittel der in meiner Behörde eingehenden Beschwerden betreffen den Bereich der nicht öffentlichen Stellen, also mögliche Verstöße in Unternehmen oder durch Private."



Der sächsischen Polizei attestierte die Datenschutzbeauftragte in puncto Datenschutz "teilweise gravierende Defizite".

Laut Bericht wurden 74 Verfahren im Jahr 2022 gegen öffentliche Stellen eingeleitet. Dabei standen in 75 Prozent der Fälle Fehlverhalten von Polizeibeamten im Fokus. So hatten Ordnungshüter zum Beispiel polizeiliche Datenbanken wie das Auskunftssystem illegal für private Zwecke genutzt.