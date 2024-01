Radler auf dem Eis gesichtet: Riesen-Rettungseinsatz für ein Phantom

Pirna - Das Wetter ist milder geworden, das Eis schmilzt, die Gefahr steigt! Am frühen Montagabend wurde die Polizei alarmiert, dass ein Fahrradfahrer durch die Eisdecke des Natursees in Pirna-Copitz gebrochen sei. Ein Großaufgebot setzte sich in Bewegung - und konnte am Dienstagmorgen Entwarnung geben.