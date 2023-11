Rätsel rund um die weltberühmte Felsenwelt: Wie gut kennt Ihr die Sächsische Schweiz?

4. Frage: Eine romantische Wandertour führt von der Elbe hinauf zur Bastei mit der berühmten Basteibrücke und dem erst in diesem Jahr neu eröffneten Betonsteg der Basteiaussicht. Wer wurde in der DDR nach der berühmten Felsformation benannt?

2. Frage: Die Kirnitzschtalbahn bringt nicht nur im Sommer Tausende Wanderer in die Berge - und das seit nunmehr 1898. Auf ihrer Strecke begleitet die Bahn die Kirnitzsch von Bad Schandau bis zum Lichtenhainer Wasserfall. Doch was ist das eigentlich für ein Gefährt? Eine ...

1. Frage: 93,5 Quadratkilometer der Sächsischen Schweiz sind sogar Nationalpark - übrigens der erste und einzige in Sachsen . Zentraler Infopunkt ist das Nationalparkzentrum in Bad Schandau. Dort erfährt man auch, wann der Nationalpark gegründet wurde, nämlich ...

5. Frage: Lokomotive, Mönch, Große Gans, Lamm, Türkenkopf: Die Berge in der Sächsischen Schweiz tragen teils kuriose Namen - inspiriert von ihrem Aussehen. Welchen Spitznamen hat der Neue Wildenstein, weil bei ihm im Dreißigjährigen Krieg Menschen und Tiere Unterschlupf in einer Höhle suchten?

Im Herbst in die Sächsische Schweiz - kein dummer Gedanke! Wann wart Ihr eigentlich zuletzt im schönen Elbsandsteingebirge? © imago images/Westend61

8. Frage: Wie hoch ist der Große Zschirnstein - der höchste Berg im sächsischen Teil des Gebirges?



E: 365 Meter

T: 462 Meter

N: 560 Meter

9. Frage: Hauptwanderwege, Gebietswanderwege oder örtliche Wanderwege: Wie lang ist das gesamte markierte Wanderwegenetz der Sächsischen Schweiz? Etwa ...

T: 700 Kilometer

E: 1000 Kilometer

I: 2500 Kilometer

Das gibt es zu gewinnen ...



Neun Lösungsbuchstaben stehen vor der richtigen Antwort. Habt Ihr alles richtig beantwortet, erhaltet Ihr das Lösungswort.

Schickt uns den förmlich zu Stein gewordenen Begriff mit neun Buchstaben per E-Mail an gewinnspiel@tag24.de oder per Postkarte an TAG24, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Stichwort/Betreff: "Sächsische Schweiz". Einsendeschluss ist Dienstag, der 7. November. Bitte unbedingt Namen, Adresse und Telefonnummer angeben!

Das Schönste zum Schluss: Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir 3 x 2 Eintrittskarten für die Festung Königstein. Viel Glück! Auch wer nicht gewinnt, sollte mal auf der Festung vorbeischauen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch in der Adventszeit mit "Winterglühen" und Dinnershow (Termine unter www.festung-koenigstein.de)?

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz unter abo-mopo.de/datenschutz zur Kenntnis.