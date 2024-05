200 Jahre altes Bild kehrt auf die Festung zurück: Das Geheimnis des Plateau-Gemäldes

Dresden - Ein friedliches Bild mit einem militärischen Geheimnis: Vor fast 200 Jahren malte Ernst Ferdinand Oehme (1797-1855) eine "Ansicht der großen Kaserne auf der Festung Königstein". Das kleine Ölbild auf Pappe kehrte am Dienstag aus Nordrhein-Westfalen auf die Festung zurück. Als kostbares Geschenk der Sammlung Ernst Busche.

So sieht die Kaserne heute aus, die Ernst Ferdinand Oehme vor fast 200 Jahren malte. © Marko Förster

Mit beschussfestem Proviantmagazin, Zeughaus, Kasernen und Schatzhaus unterlag sie strengster Geheimhaltung.

Schon bevor sie 1871 in das Festungssystem des Deutschen Reiches eingegliedert und mit Batteriewällen und Geschützstellungen versehen wurde, galt sie als so sicher, dass in ihr 1813 wertvolle Dresdner Kunstschätze eingelagert wurden.

Oehmes geheimnisvolles Gemälde wird ab Mitte Juni im Rahmen der neuen Sonderausstellung "Entlang der Elbe - Das alte Sachsen in Gemälden aus der Sammlung Wolfgang Donath" auf der Festung zu sehen sein.

Als Zeitdokument ist es ein Gewinn für die Forschung: Es zeigt detailreich den damaligen Zustand der Alten Kaserne wie auch das unter August dem Starken erbaute Neue Garnisonshaus, das es heute nicht mehr gibt.