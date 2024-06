Rechtzeitig vor der Heu-Ernte: Rehkitze mit der Drohne gerettet

Pegau - Obacht, Wurfsaison! Jedes Jahr zwischen Mai und Juni bringen Rehe ihre Jungen zur Welt. Als beliebtes Versteck und als sichere Todesfalle gleichermaßen gilt den Naschern das hohe dichte Gras auf Sachsens Feldern. Mittels moderner Technik konnten Naturschützer nun in letzter Minute einen Zwillingswurf retten.

Per Drohne samt Wärmebildkamera suchen Naturschützer Heike Koschnicke (40, l.) und ihr Ehemann Christian (39) nach Kitzen, um sie vor dem Mähen zu retten. © Waltraud Grubitzsch

Seit 1999 bestellt der 85-jährige Hobbylandwirt Norbert Kutzner in Pegau (Landkreis Leipzig) 1,2 Hektar Land. Vor ein paar Tagen beobachtete seine gute Bekannte, wie ein Reh in das Feld ging, das zur Heu-Ernte bestimmt war.

"Ich bin gerannt von Pontius bis Pilatus, als ich wusste, die wollen heute mähen", berichtet Cornelia Kowalczewski (63) lachend.



Denn ihre stundenlangen Mühen haben sich gelohnt. Die Maschinen standen am Feldrand so lange still, bis Naturschützer der rund 30 Kilometer entfernten Ökostation Borna-Birkenhain eintrafen.

"Wir nutzen eine Drohne mit Wärmebildkamera. Damit suche ich das Feld ab und leite die Helfer mit Funkgerät an die bestimmte Stelle", erklärt Christian Koschnicke (39) von der Ökostation.