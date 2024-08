Sachsens junge Polizisten müssen künftig länger büffeln

Dresden - Polizei-Schüler müssen künftig in Sachsen länger die Schulbank drücken. Der Freistaat reformiert ihre Ausbildung und reagiert damit auf aktuelle Entwicklungen in der Polizeiarbeit - ausdrücklich aber nicht auf jüngste rassistische Vorfälle an sächsischen Polizeischulen .

Mit solchen und ähnlichen Motiven möchte Sachsen junge Leute dafür begeistern, Karriere bei der Polizei zu machen. © PR/SMI



Die Werbekampagne "Verdächtig gute Jobs" für Polizei-Nachwuchs startet in den kommenden Tagen mit Schwung im neuen Look. Der Freistaat will so die Endphase des Auswahlverfahrens befeuern.

Zielgruppe sind 16- bis 34-Jährige. Sie werden in Jugendsprache angesprochen mit dem Claim "POV: Dein Team" (POV steht für "point of view" zu Deutsch Blickwinkel). Konzept, Idee, Produktion: alles made by Polizei.

Vor der Kamera: sächsische Polizisten, keine Models. Das gilt übrigens seit 2014 für alle Kampagnenbilder. Immer waren da "echte" Beamte zu sehen.

Die Kampagne wird ab heute ausgespielt mit Online-Werbung, läuft später in sozialen Netzwerken und auf zum Beispiel 203 Großflächenplakaten sowie digitalen Anzeigetafeln an Bahnhöfen.

Nach Angaben des Innenministeriums belaufen sich die Kosten auf insgesamt 138.849,20 Euro für Agentur- und Fremdleistungen.