Besucher-Rekord! CSD Pirna erwartet 20.000 Teilnehmer

Auch andere Prominente unterstützen den Aufruf zur Demo, wie etwa Moderatorin Bettina Böttinger (67), Schauspieler Hape Kerkeling (59) oder die Komikerin Carolin Kebekus (44). Sogar die evangelische Kirche stellt sich hinter den CSD. An der Marienkirche soll erneut eine Regenbogenfahne hängen. Ein Zeichen, dass Pirnas parteiloser OB nicht an seinem Rathaus haben will.

Wie viele Besucher es tatsächlich werden, wird sich zeigen. Laut LVZ pilgerten in den vergangenen Jahren zwischen 2000 und 3000 Menschen zum CSD in die sächsische Kleinstadt. Christian Hesse, der Organisator des Events, rechnet nach Angaben der Zeitung in diesem Jahr mit 5000 bis 6000 Teilnehmern. So viele passen in etwa auf den Marktplatz.