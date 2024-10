14.10.2024 19:16 998 Regierungspläne mit dem BSW: In der CDU regt sich Widerstand

Während die Sondierungsgespräche über eine Dreierkoalition aus CDU, BSW und SPD am Montag in der Sachsen-Staatskanzlei weitergingen, rumort es in der Union.

Von Thomas Staudt

Titelfoto: Montage: dpa/Robert Michael, John MACDOUGALL / AFP