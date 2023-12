17.12.2023 16:43 7.615 Renault reißt Telefonmast um und landet auf Grundstückszaun: Zwei Personen verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmittag in Mittweida. Ein Renault kam von der Straße ab und krachte unter anderem in einen Telefonmast.

Von Sarah Müller

Mittweida - Am Sonntagmittag kam es in Mittweida (Mitelsachsen) zu einem schweren Unfall. Neben der Polizei war der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. © Erik Frank Hoffmann Ein 81-jähriger Renault-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Neusorger Straße in Altmittweida unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn nach links abkam. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, krachte das Auto gegen zwei Holzmasten und kam letztlich seitlich in einem Vorgarten zum Liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 22-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Sachsen Berühmtester Magier der DDR: "Zauberpeter" (†80) beigesetzt Am Fahrzeug sowie den Masten mit herunterhängenden Kabeln und dem Vorgarten des Hauses entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 26.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Neusorger Straße war in beide Richtungen bis 15.15 Uhr voll gesperrt. Originalmeldung: 17. Dezember, 15.10 Uhr, letzte Aktualisierung: 16.43 Uhr

