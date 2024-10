Rettungseinsatz am Ar***: Rehbock bleibt mit Hintern in Zaun stecken

Hohnstädt - Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Hohnstädt am Samstagabend.

Die Feuerwehr in Hohnstädt musste am Samstag einen Rehbock aus einer misslichen Lage befreien. © Sören Müller

Gegen 18.10 Uhr erhielten Polizei und Rettungsleitstelle einen Notruf über einen Rehbock, der sich in der Straße "Am Wall" auf dem Tempelberg in eine missliche Lage gebracht hatte.

Die Kameraden eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Als sie dort eintrafen, war die Polizei bereits vor Ort und hatte das Tier entdeckt, das sich mit seinem Hinterteil in einem Zaun verfangen hatte.