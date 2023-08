Ritterschlag für Königsbrücker Heide: Naturschutzgebiet bekommt besondere Auszeichnung!

Königsbrück - Die Königsbrücker Heide (Kreis Bautzen) ist das erste deutsche Wildnisgebiet nach den Kriterien der internationalen Naturschutzorganisation IUCN mit Sitz in Gland bei Nyon in der Schweiz. Am Mittwoch wird Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne) die Auszeichnung bei einer Fachveranstaltung in Königsbrück entgegennehmen.