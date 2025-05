15.05.2025 07:36 1.214 Rettungseinsatz in Sachsen: Feuerwehr befreit Reh aus misslicher Lage

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nerchau waren am Mittwochabend in Würschwitz gefordert. Der Grund: ein Reh in misslicher Lage.

Von Eric Mittmann

Würschwitz - Tierischer Einsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nerchau im Landkreis Leipzig! Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nerchau waren am Mittwochabend mit einem Notfall der tierischen Art beschäftigt. © Sören Müller Am Mittwochabend wurden die Feuerwehrleute nach Würschwitz bei Grimma gerufen. Ein Autofahrer und seine Beifahrerin hatten dort gegen 21.45 Uhr ein Reh in misslicher Lage entdeckt. Das Tier hatte sich in in einem Tor eingeklemmt, konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigte sich die Situation. Mit hydraulischem Gerät befreiten die Retter das Tier aus seiner misslichen Lage. © Sören Müller Mit hydraulischem Gerät boten die Retter Abhilfe und befreiten das Reh aus seiner unglücklichen Lage. Das Tier zog daraufhin glücklich von Dannen. Die Kameraden konnten zufrieden in ihre Wache zurückkehren.

