Rochlitzer Berg rockt die Saison: Naturwunder lockt mit Messe und Magie

Rochlitz - Ein Naturwunder startet in die Saison: Auf dem Rochlitzer Berg ( Mittelsachsen ) zeigt erstmals eine Freiluft-Messe, was die Gegend des roten Steins für Wanderer, Kletterer, Radfahrer, Naschkatzen und Ausflügler zu bieten hat.

Auf dem Rochlitzer Berg findet zum Saisonstart die erste Freiluftmesse statt, die von Geo-Rangerin Anja Schwulst (56) organisiert wird. © Kristin Schmidt

Im Oktober hatte die 353 Meter hohe Erhebung aus Porphyr bei der Wahl zum "Deutschen Naturwunder 2024" den zweiten Platz belegt. Die Online-Abstimmung der Heinz Sielmann Stiftung bescherte der Region bundesweite Aufmerksamkeit.

"Wir sind bekannter geworden. Schon im Herbst waren mehr Tagestouristen am Berg unterwegs", freut sich Ilke Schulz (53), Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins "Rochlitzer Muldental". "Diesen Effekt wollen wir ausbauen."

Rund 20 Aussteller präsentieren am Samstag, von 10 bis 16 Uhr, am Porphyrhaus, am Bergrestaurant "Türmerhaus" sowie am Café "Waldschlösschen" Kulinarisches aus Hofläden, Handgearbeitetes, Unterkünfte und touristische Angebote.

Gästeführerin Holla Waldfee lädt erstmals zur Familienwanderung "Sagenhafter Rochlitzer Bergwald" ein.