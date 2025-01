6G: Dresdner Prof. verrät, was es kann, wann es kommt, wofür es gebraucht wird

Sachsen - Die Einführung von 5G im Jahr 2019 war ein Quantensprung, meint Prof. Frank Fitzek (53) vom Deutsche Telekom Lehrstuhl für Kommunikationsnetze an der TU Dresden . Seit nunmehr vier Jahren forscht er mit seinem Team zur neuen Generation, dem 6G. Wir sprachen mit ihm darüber, was uns die neue Mobilfunk-Zukunft bringt.

TAG24: Woran forschen Sie also bei 6G?

Prof. Frank Fitzek: 6G ist die sechste Generation des Mobilfunks. Bei 5G haben wir zum ersten Mal gesagt, wir brauchen nicht nur Kommunikation für die Menschen, sondern auch die Möglichkeit, Roboter und Autos der Zukunft zu steuern. 6G ist da nicht so viel anders. Die Anwendungsgebiete sind die gleichen. Die Frage ist also, warum brauchen wir noch bisschen mehr? Denn eigentlich brauchen wir keine Generation mehr.

TAG24: Prof. Fitzek, wenn wir über 6G sprechen, was heißt das?

Prof. Fitzek: Man sagt etwa 2030. Aber das wird diesmal nicht so der Switch, sondern ein kontinuierliches Aufbauen.

Prof. Fitzek: Das ist richtig. Der größte Feind dieser Millisekunde ist die Distanz. Wir sind inzwischen so weit, dass wir vier bis acht Millisekunden vorhersagen können, sodass man gar nicht mehr merkt, dass da eine Verzögerung da ist. Da werden wir immer besser.

TAG24: Damit meinen Sie die Latenzen, also Verzögerungszeiten? Bei 5G hatte man eine Millisekunde angepeilt.

Prof. Fitzek: Bei 6G sind die Frequenzen gar nicht mehr so wichtig. Die wurden noch nicht mal vergeben. Diese Wettrennen sind also lächerlich. Wer braucht denn noch größere Datenraten? Viel wichtiger als, wie viel Bit pro Sekunde ich übertragen kann, ist, wann ist das Bit da.

6G könnte völlig neue Technologien ermöglichen. © 123RF/peshkova

An vier sogenannten Forschungs-Hubs, die mit Bundesmitteln gefördert werden, wird in Deutschland zum Thema 6G geforscht. An der TU Dresden nennt sich dieser "6G-life". Die Exzellenzuni kooperiert dabei mit der TU München. Einige Schwerpunkte sind:

• 6G-Kommunikationsnetze mit Blick auf die Mensch-Maschine-Kooperation (MMK), bei der Mensch und Maschine quasi Hand in Hand arbeiten.



• Technologie-Souveränität für 6G-Netze durch Unabhängigkeit von bestimmten Herstellern. So soll die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland angesiedelt sein.

• Nachhaltigkeit: Der Energieverbauch soll künftig mit zunehmendem Datenvolumen nicht mitwachsen.

• Reduktion der Verzögerungszeiten bei Datenübertragungen, insbesondere in kritischen Sektoren wie der Medizin.