Sachse sammelt DDR-Oldtimer: Annaberger Ikarus-Bus ist jetzt ein Wohnmobil

Mulda - "Klein kann jeder", findet Gerd Saring (59), der seine große Liebe zu DDR-Oldtimern wörtlich nimmt - und alles sammelt, was andernorts die Garage sprengt: Zum Fuhrpark des Muldaers gehören eine Feuerwehr LF W 50, ein Traktor Pionier, ein Minol-Tankfahrzeug und ein leuchtend blauer Ikarus 211.

Die handwerklichen Fähigkeiten hat sich der gelernte Pferdewirt, der heute als Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde am Schreibtisch sitzt, selbst angeeignet. "Und wenn es mal klemmt, hilft jemand aus der Gruppe der IFA-Fahrer Erzgebirge, zu der ich gehöre."

Der acht Meter lange Bus wurde 1976 gebaut und war einst für den Kraftverkehr Annaberg ( Erzgebirge ) unterwegs. Gerd Saring ersteigerte ihn 2020 bei eBay. "Den habe ich mir als altersgerechten Zweitwohnsitz angeschafft", sagt der Hobbyschrauber schmunzelnd. Er restaurierte das Fahrzeug in über 3000 Arbeitsstunden und baute es zu einem Wohnmobil um.

Als nächste Touren stehen im Juni ein Treffen in der Lausitz und das Ostblocktreffen bei Ribnitz-Damgarten im Juli an. Vorausgesetzt, der Oldie läuft wieder. "Bei der letzten Ausfahrt musste ich mich wegen Motorproblemen auf der Rückfahrt abschleppen lassen. Jetzt gilt es herauszufinden, was die Ursache ist, damit mein Ikarus bald wieder rundläuft."