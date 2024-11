BSW lässt Sondierung mit CDU und SPD platzen: Wie geht es nun weiter?

Dresden - Paukenschlag! In Sachsen wird es keine Koalition aus CDU, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und SPD geben. Am Mittwochmittag verließen die BSW-Verhandlungsführer Sabine Zimmermann (63) und Marcel Machill (56) demonstrativ den Verhandlungstisch. Das überraschende Scheitern der Sondierungsgespräche hat für CDU und SPD einen klaren Grund.

Braucht für eine neue Regierung eine neue Strategie: Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU). © Eric Münch

Und der heißt in dieser Auslegung: Sahra Wagenknecht (55, BSW-Bundesvorsitzende).

Noch am Dienstagabend sei die CDU davon ausgegangen, dass die bis dahin getroffenen Vereinbarungen Gültigkeit besitzen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) auf einer am Nachmittag kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Da seien noch rund vier Fünftel der strittigen Fragen auf dem Weg der Einigung gewesen. "Dass Frau Wagenknecht ihren sächsischen Leuten (nun) so die Beine stellt, sei kein gutes Zeichen", so Kretschmer.

SPD-Landeschef Henning Homann (45) sprach von einem abgekarteten Spiel zwischen Landes-Chefin Sabine Zimmermann (63) und Wagenknecht – was selbst einige der BSW-Verhandlungspartner überrascht habe.

"Eine Mehrheitsregierung ist nicht an landespolitischen Themen gescheitert, sondern am machtpolitischen Kalkül von Sahra Wagenknecht und Sabine Zimmermann", so Homann.