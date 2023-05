Sachsen macht so viele Erbschaften wie noch nie: Leider auch jede Menge Müll und Ruinen

Vermüllte Wohnungen, alte Autos, Ruinen - der Freistaat Sachsen macht jährlich gut 1000 Erbschaften. Doch die sind häufig nicht lukrativ.

Dresden - Vermüllte Wohnungen, alte Autos, Ruinen - der Freistaat Sachsen macht jährlich gut 1000 Erbschaften.

Wenn Angehörige einen Nachlass ausschlagen oder sich kein Erbe findet, fällt der Nachlass per Gesetz an den Staat, der alles vom Hausrat bis zu Gebäuden übernimmt. © Imago 2022 gab es so viele Neuzugänge wie noch nie in einem Jahr und die bisher höchsten Einnahmen, berichtet Martin Oberacher als Leiter des Geschäftsbereichs Zentrales Flächenmanagement (ZFM) im Staatsbetrieb. Lukrativ sei das Erben aber nur selten. Per Gesetz fielen vielmehr überschuldete Nachlässe oder solche an das Land, die gerade mal zur Begleichung der Gläubigerforderungen ausreichten. "Wir sind bemüht, innerhalb der Nachlassabwicklungen die 'schwarze Null' zu halten und bestenfalls Erlöse dafür zu erzielen", so Oberacher. 2022 stellten die Nachlassgerichte in 1193 Fällen den Fiskus als Erben fest - 847 mehr als 2021. Der Bestand ging um 384 auf 3483 unfreiwillige Nachlässe zurück, 1615 Fiskalerbschaften wurden abgeschlossen - 115 mehr als 2021.

Meerane: Blick in ein vermülltes Zimmer eines dem Freistaat zugefallenen Hauses. Sachsen macht jährlich gut 1000 Erbschaften. © DPA

Wenn der Freistaat erbt: 2022 stand ein Überschuss von drei Millionen Euro zu Buche

Eine verfallene Villa wird dem Abriss preisgegeben. Sachsen erbt häufig sogenannte "Schrott-Immobilien". © imago images/Sabine Gudath Dabei konnten 7,5 Millionen Euro aus Fiskalerbschaften erzielt werden, für deren Abwicklung gab der Freistaat 2,6 Millionen Euro aus, unter anderem auch für die Unterhaltung und Sicherung geerbter Immobilien. Dazu kamen Personal- und Sachkosten von insgesamt 1,9 Millionen Euro. Damit verblieb am Jahresende ein Überschuss von knapp drei Millionen Euro. In jedem vierten Fall gehe es um Immobilien, wobei Häuser, Garagen, Kleingärten oder Höfe oft überschuldet seien. Oberacher: "Meist übersteigen die Kosten für Unterhaltung, Sicherung oder Entsorgung der Immobilien, was durch ihre Veräußerung zu erzielen ist." So ließ man etwa einen ruinösen Vierseitenhof in Großweitzschen (Mittelsachsen) "renaturieren", nachdem sich jahrelang kein Interessent und keine sinnvolle Nutzung für die Immobilie fand. Sachsen Renault schleudert Böschung hinab: Fahrer schwer verletzt Wann erbt "Vater Staat"? Per Gesetz immer dann, wenn Angehörige einen Nachlass ausschlagen oder sich kein Erbe findet. Melden sich binnen 30 Jahren nach dem Tod des Erblassers doch noch Erben, ist der Staat die Sachen sowie den Erlös wieder los.

Besser läuft's in Lommatzsch: Stadt erbt von der Terence-Hill-Familie

Die Postmeilensäule auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von Lommatzsch. Bürgermeisterin Anita Maaß (46, FDP). © Montage: imago images/Hanke, IMAGO/Sven Ellger