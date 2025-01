Schimmel in Pistazien-Creme: Sachsen prüft Dubai-Schokolade!

Dresden - Nach den ersten Untersuchungsergebnissen der sogenannten Dubai-Schokolade in Baden-Württemberg planen auch die Lebensmittelüberwachungsbehörden in Sachsen eine genauere Prüfung der Süßigkeit.

Süßes Risiko? Die Dubai-Schokolade steht in Sachsen auf dem Prüfstand der Lebensmittelüberwachung. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa/dpa-tmn

Es bestehe Anlass für entsprechende Überprüfungen, teilte das Sächsische Sozialministerium auf Anfrage mit. "Die sächsischen Lebensmittelüberwachungsbehörden wurden bereits informiert", hieß es.

Bislang seien jedoch noch keine Proben in der Landesuntersuchungsanstalt eingegangen, weshalb derzeit keine Analysedaten vorlägen.

Untersuchungen in Baden-Württemberg hatten ergeben, dass in einigen Schokoladentafeln Palmöl anstelle von Kakaobutter verwendet wurde, was für die Hersteller kostengünstiger ist. Zudem waren auf den Verpackungen teilweise nicht alle Zutaten angegeben.

Für Menschen mit Allergien könne dies ein ernsthaftes Risiko darstellen. In einer Probe wurde sogar Schimmel in der Pistazien-Creme festgestellt, wie ein Politiker berichtete.