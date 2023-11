Mitten durchs Osterzgebirge: Sachsen soll Deutschlands längsten Tunnel bekommen!

Bahn-Projektleiter Kay Müller (48) stellte die Pläne am gestrigen Montag vor. © Steffen Füssel

Geprüft wurden eine Volltunnelvariante und eine Streckenführung mit zwei Tunneln und einer Brücke übers Seidewitztal. "Am Ende war es sehr eindeutig, dass die Volltunnelvariante die Vorzugsvariante ist", sagte Projektleiter Kay Müller (48) bei der Vorstellung der Untersuchung.

Es habe sich gezeigt, "dass sie bei allen wichtigen Kriterien wie Umwelt, Verkehr und Technik und auch der Wirtschaftlichkeit eindeutig vorne liegt", so Martin Walden (57), Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen.

Nach den aktuellen Plänen sind zwei Röhren mit jeweils einem Gleis vorgesehen. Auf Höhe des jetzigen Bushalts "Pechhütte" an der B 172 in Heidenau sollen die Züge in den Tunnel ein- und 30,2 Kilometer südlich, kurz vor Ústí nad Labem in Tschechien, wieder ausfahren und umgekehrt.

Höchstgeschwindigkeit: mindestens 200 km/h, maximal voraussichtlich 230. Allein für die Röhren benötigen die vier Tunnelbohrmaschinen rund sechs Jahre, so Müller.