Sachsen soll mehr Bürgerpolizisten bekommen - vor allem im ländlichen Raum

Dresden - Sachsens will in den kommenden fünf Jahren die Zahl der Stellen bei der Polizei von aktuell 14.581 auf 14.925 anheben. Der Freistaat folgt damit den Empfehlungen einer Fachkommission, die im Auftrag des Landtages den Bedarf analysiert hat. Innenminister Armin Schuster (62, CDU) hat freudig bereits Leitplanken für den Einsatz des Personals gezimmert. So will er mehr Bürgerpolizisten im ländlichen Raum einsetzen. Diese Pläne werden begrüßt, aber auch kritisch hinterfragt.