Tourismus im Freistaat kann zulegen: Vor allem dieses Land fliegt auf Sachsen

Dresden - Keine Russen, viele Niederländer: Der Tourismus in Sachsen konnte in diesem Jahr erneut zulegen. Wachstumstreiber waren vor allem Gäste aus dem Ausland. Für 2025 hofft man beim Landestourismusverband (LTV) auch mit Blick auf das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz auf eine ähnlich positive Entwicklung.

Trotz der positiven Entwicklung plagen die Branche Sorgen. "Ein Viertel der Tourismusbetriebe wird in den nächsten zehn Jahren übergeben", sagte LTV-Präsident und Görlitz-Landrat Stephan Meyer (43, CDU) - vielfach mit einem Investitionsstau.

Das entspricht einem Plus von 13,4 Prozent (Ankünfte) und 17,6 Prozent (Übernachtungen). Die meisten ausländischen Besucher kamen allerdings erneut aus Polen (241.138 Übernachtungen).

Touristen aus den Niederlanden hatten in diesem Jahr den größten Anteil beim Zuwachs ausländischer Besucher. © IMAGO/EHL Media/Björn Stach

"11 Prozent der Betriebe machen ganz dicht." Dazu kämen Fachkräftemangel, steigende Kosten und Digitalisierung, die vor allem kleinere Betriebe vor große Herausforderungen stelle.

Ohne weitere Unterstützung der Politik werde der Tourismus in Sachsen nicht auskommen, prophezeite bereits Tourismusministerin Barbara Klepsch (59, CDU).

Wie sehr Großereignisse die Zahlen beeinflussen können, zeigt die Fußball-Europameisterschaft. Durch die Begegnung Kroatien-Italien im Juni in Leipzig kamen 4992 (registrierte) kroatische Gäste in die Messestadt, ein Plus von 600 Prozent. Auch 2025 setzen Großevents erneut sportliche und kulturelle Ausrufezeichen.

Allein im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz werden bis zu 2 Millionen Gäste erwartet. In diesem Jahr waren es 550.000 Besucher. Und dann sind da noch das Internationale Turnfest Ende Mai in Leipzig und die World Transplant Games im August in Dresden.