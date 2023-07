Sachsens älteste Madonna bekommt Schönheitskur!

Dresden - Wenn eine Madonna auf Reisen geht - ist Sicherheit oberstes Gebot. Opulent von Plastik-Folie umhüllt, in einer Spezialholzkiste mit doppelter Federung gesichert. So wurde am Dienstag der Schrein aus der ehemaligen Wallfahrtskirche "Unserer lieben Frauen" in Chemnitz-Ebersdorf ins Dresdner Ständehaus am Schloßplatz transportiert - für eine Schönheitskur.