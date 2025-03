Sachsen in der Finanzklemme: Minister Piwarz will bei Personal sparen

Dresden - Sachsen steht angesichts einer schwierigen finanziellen Lage in den kommenden Jahren ein Personalabbau bevor. Wie viele der aktuell rund 96.000 Beschäftigten in der Verwaltung des Freistaates am Ende übrig bleiben, vermag Finanzminister Christian Piwarz (49, CDU ) nicht zu sagen.

Ursprünglich hatte Sachsen die Zahl der Landesdiener bis zum Jahr 2020 auf 70.000 reduzieren wollen. Doch später wuchs der Personalbestand im Freistaat immer weiter an, was nicht zuletzt beim Landesrechnungshof auf Kritik stieß.

Wie viele der aktuell rund 96.000 Beschäftigten in der Verwaltung des Freistaates bleiben sollen, ist noch nicht bekannt. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

"Wir brauchen zunächst in jedem Ressort eine Aufgabenkritik. Wir müssen uns die Frage stellen, was wir als Staat an Aufgaben leisten können und wie viel Personal wir dafür brauchen", erklärte der Minister. Mit Blick auf die technische Entwicklung gehe es auch um die Frage, was man durch Digitalisierung und Automatisierung künftig an Personal ersetzen kann.

Schon bei den Planungen für den aktuellen Doppelhaushalt 2025/2026 nimmt Sachsen Einsparungen im Personal vor - ohne Mitarbeiter zu entlassen. Die sogenannte globale Minderausgabe von insgesamt rund 700 Millionen Euro pro Jahr erfolgt, indem die Hälfte der momentan 7000 freien Stellen in der Verwaltung nicht wieder besetzt werden. Das bringt pro Jahr eine Einsparung von rund 250 Millionen Euro.

Ein Umstand bereitet Piwarz große Sorgen. Durch die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst muss Sachsen allein in diesem Jahr rund 600 Millionen Euro mehr für Personal ausgeben.

Der Finanzminister spricht von einer dramatischen Situation und einer drohenden Überlastung. Man habe zwar in Erwartung von Tarifsteigerungen eine gewisse Vorsorge getroffen.