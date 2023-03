Sachsens Freizeitparks starten in neue Saison – und die Preise steigen

Für die neue Saison wurden sich im Belantis Park einige Änderungen überlegt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei liegen die Eintrittspreise nur etwas über Vorjahresniveau, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Wir konnten die Kosten für unsere Gäste stabil halten. Bei den Onlinepreisen gibt es überhaupt keine Erhöhung", sagte Winnie Vorsatz vom Freizeitpark Belantis bei Leipzig.

So erhalten Frühbucher an ausgewählten Tagen online Tickets ab 27,90 Euro; das Tagesticket "Open Day" kostet derweil mit 44,90 Euro zwei Euro mehr als im Vorjahr.

In dem Park mit mehr als 60 Attraktionen und Shows in mehreren Themenwelten kehrt dieses Wochenende wieder Leben ein. Nachhaltiger und an vielen Stellen bargeldlos soll es in Ostdeutschlands größtem Freizeitpark ab dieser Saison zugehen.

Mit einem Schlechtwetterbonus will der Sonnenlandpark in Lichtenau bei Chemnitz Besucher zur Eröffnung an diesem Wochenende locken. Da zum Saisonstart viel Regen vorhergesagt ist, kostet der Eintritt in den Erlebnis- und Freizeitpark alle Besucher 11 Euro, sagte Sprecherin Anita Müller. "Je nach Wetterlage werden alle möglichen Attraktionen geöffnet."

Außerdem gebe es Tierbabys im Wildgehege zu bestaunen. Sonst liegt der Eintrittspreis für Gäste ab vier Jahren bei 18 Euro – eine Erhöhung um einen Euro zum Vorjahr.

Die Großinvestitionen der vergangenen Jahre sollen nun nach der Corona-Zeit richtig anlaufen, erklärte Müller. Dazu gehört das 2022 eröffnete Parkhotel. Neun Millionen Euro wurden für die 54 Zimmer investiert. "Dazu kommt ein neuer Indoorbereich, der auf vier Etagen verschiedene Stationen zum Klettern und für Geschicklichkeitsübungen bietet."