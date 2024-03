Sachsens Freizeitparks starten in neue Saison: Worauf sich Besucher freuen dürfen

Das vielen Ostseeurlaubern bekannte Konzept setzt auf Ganzjahresbetrieb und steht auch an Regentagen und im Winter offen.

Ein eigens kreiertes "Bockwurstland" wartet mit Bockwurstschleuder und Senfrutsche auf. "Das gesamte Karls Erlebnis-Dorf ist ein großer Spielplatz für alle Kinder und Erwachsene", betonte Sprecherin Nicole Schumann. Gut 100 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen fortan in Döbeln.

Im ersten Bauabschnitt erstreckt sich der dortige Park an der A14 auf rund sechs Hektar, im Sommer sollen 1,5 Hektar für ein Maislabyrinth hinzukommen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Neben Raupenbahn, Kletter-Erdbeere, Traktorbahn und XXL-Hüpfkissen setzt Karls in Sachsen auf das Thema Bockwurst.

Einige Betreiber haben die Winterpause genutzt, um Neues auf die Beine zu stellen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) wurde gleich ganz ein neuer Park aus dem Boden gestampft. Dort öffnet die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Kette Karls am Sonnabend ein neues Erlebnis-Dorf .

Auch der "Sonnenlandpark" an der A4 bei Chemnitz freut sich auf Besucher. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Auf diesen Trend baut auch der Sonnenlandpark in Lichtenau an der A4 bei Chemnitz. Erstmals hatte der Park vergangenen Winter durchgängig geöffnet und dazu Angebote wie eine Kunsteislaufbahn und mehr als 50 Lichtskulpturen aufgebaut. "Das hat sich auf jeden Fall bewährt und soll im nächsten Winter fortgesetzt werden", erklärt Sprecherin Anita Müller.

Ebenfalls am Sonnabend läutet der rund 30 Hektar große Park nun die Sommersaison ein und öffnet dann samt Wildpark wieder täglich für Besucher. Neu in diesem Jahr ist etwa eine Allwetter-Reifenrutsche. Laut Müller zählte der Park im vergangenen Jahr rund 240.000 Gäste - "fast so viele wie 2019 vor Corona".

Die Parks Belantis bei Leipzig und Plohn im Vogtland öffnen nach der Winterpause am Gründonnerstag (28. März) wieder. Neben der bekannten Huracan-Achterbahn und der Wasserbahn durch eine künstliche Pyramide erwarten die Besucher in Belantis zwei neue, interaktive Mitmach-Shows, wie Parksprecherin Winnie Vorsatz ankündigt. Dazu würden ein Prinzessinnen-Musical und eine Tanz- und Pantomime-Show aufgelegt.

Insgesamt habe der Park zehn solcher Shows im Programm, von denen je nach Besucheraufkommen täglich etwa drei bis fünf zu sehen seien: vom Mini-Musical "Konferenz der Tiere" über eine Street-Dance-Fiesta bis hin zu einer Ritter-Show. Die Saison läuft bis Anfang November.