Sommerflugplan: Marabu Airlines eröffnet eigene Basis in Leipzig/Halle

Ein Airbus A 320neo von Marabu Airlines am Flughafen Halle/Leipzig. © Michael Strohmeyer

Dafür stationiert das Unternehmen drei Flugzeuge vom Typ Airbus A 320neo am Standort.

Mit bis zu 47 Starts pro Woche bedient Marabu Ziele wie Hurghada in Ägypten, Chania, Heraklion, Korfu, Kos und Rhodos in Griechenland, Faro und Funchal in Portugal sowie die spanischen Flughäfen Fuerteventura, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Mallorca und Teneriffa an.



"Die Eröffnung der Marabu-Basis ist ein Meilenstein auf unserem Weg, das Angebot an Sonnenzielen in Leipzig/Halle weiter auszubauen", sagte Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG.

"Unser Passagier-Geschäft speist sich zu gut drei Vierteln aus dem touristischen Bereich. Mit Marabu können wir in diesem wichtigen Segment weiter wachsen", so Ahmelmann weiter.