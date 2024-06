Sachsens heimliche Weltmeister: Diese Unternehmen geben weltweit den Ton an

Sachsen - Bei der kürzlich in die Schlagzeilen geratenen Wirtschaftsspionage aus China und Russland geht es auch um das Know-how der Weltmarktführer, bei denen Deutschland mit knapp der Hälfte noch immer Weltmeister ist. Da gibt es zum einen die allbekannten Branchenriesen wie VW, Allianz oder Bosch. Aber auch kleinste Familienunternehmen, welche eine spezielle Nische gefunden haben und hier weltweit Spitze sind – sogenannte "Hidden Champions", versteckte Meister.

Einzigartig ist das Thermit-Verfahren zum Verschweißen von Eisenbahnschienen, wodurch es das klacke-di-klack-Geräusch nicht mehr gibt. Goldschmidt liefert in 80 Länder. Umsatz (2019): 195 Millionen Euro.

Im vom Unternehmerportal "Die Deutsche Wirtschaft" gepflegten "Lexikon der deutschen Weltmarktführer" sind 1477 Firmen aufgelistet. Davon haben gerade einmal 18 in Sachsen ihren Hauptsitz. Wir stellen sie vor.

Die Freiberger Compound Materials GmbH hat sich im Bereich Elektrotechnik die Führerschaft bei Galliumarsenid-Halbleiterwafer erarbeitet, welche dann unter anderem in Mobiltelefonen, bei KfZ-Elektronik oder Radarsystemen eingesetzt werden.

Die Dresdner Von Ardenne GmbH ist Spezialist bei Anlagen für die industrielle Vakuumbeschichtung (vor allem Architekturglas und Dünnschicht-Photovoltaik). Das Unternehmen liefert in 50 Länder, daraus ergibt sich Exportanteil von 96 Prozent. Die weltweit 968 Mitarbeiter machten 2021 einen Umsatz von 219 Millionen Euro.

Die Leipziger Techne Kirow GmbH ist Marktführer weltweit. © Jan Woitas/dpa

Die Techne Kirow GmbH aus Leipzig ist sowohl bei Eisenbahnkränen als auch bei Schlackentransportern Weltmarktführer. Die 144 Mitarbeiter erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von 55 Millionen Euro.

Auch die dem Freistaat gehörende Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH schafft es mit "Premium Porzellan-Manufaktur" ins Lexikon der Weltmarktführer. Die weltweit 470 Mitarbeiter machen einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro (2021).

Die in Freiberg ansässige ACTech GmbH (300 Mitarbeiter) ist führend in der Gussteilprototypen-Entwicklung mittels 3D-Druck-Technologien und erwirtschaftet in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Maschinen- und Anlagebau 25 Millionen Euro Umsatz (2017). Die Firma gehört einem börsennotierten Unternehmen aus Belgien.

Hauchdünne Markierungen von optischen Gläsern und Kunststoffen ist die Nische der 3D-Micromac AG aus Chemnitz. 168 Mitarbeiter zählt der inhabergeführte Spezialist für Lasermikrobearbeitung. Umsatz (2022): 24,7 Millionen Euro.

Im vogtländischen Lengenfeld hat die Kobra Formen GmbH ihren Sitz und ist führend bei der Entwicklung und Fertigung von präzisen Spezialformen für die Betonsteinindustrie. Die 351 Mitarbeiter beliefern 54 Länder. Umsatz (2021): 63 Millionen Euro.

