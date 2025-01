Sachsens Innenminister über Pilotprojekt: Was soll sich mit dem Ausreisezentrum verbessern?

Dresden - Nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg wird wieder über eine Verschärfung des Asylrechts diskutiert. Und über mehr "Rückführungen" von Geflüchteten. Sachsen will die Abschiebungen über ein sogenanntes Ausreisezentrum erleichtern. Die Planungen für das Pilotprojekt sind gerade angelaufen.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) will mehr Effizienz bei Abschiebungen. © dpa/Sebastian Kahnert

Als Personenkreis kommen Flüchtlinge infrage, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, für die kein unantastbares Ausreisehindernis besteht und Personen, deren Rückführung als gesichert gelten kann, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) TAG24: "Klares Ziel ist die Entlastung der Kommunen."

Geflüchtete ohne Bleibeperspektive sollen eine Wohnsitzauflage erhalten und möglichst von der Erstaufnahme direkt in das Ausreisezentrum wechseln. Die Größe der Einrichtung hält Schuster für irrelevant, "entscheidend ist der Durchsatz".

Wo das Zentrum entstehen soll, ist offen. Zuständig für die Konzeption ist die Landesdirektion, die laut Schuster gerade die Eckpunkte dafür zusammenstellt. Ein entsprechendes Pilotprojekt hatten CDU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Bisher gibt es nur in Brandenburg ähnliche Bestrebungen.

Früheren Aussagen zufolge soll das sächsische Zentrum an eine Flüchtlingsunterkunft angegliedert werden. Ein Neubau sei auch deshalb unwahrscheinlich, weil das Pilotprojekt noch im ersten Halbjahr an den Start gehen soll, so Schuster.

In Dresden betreibt Sachsen bereits eine Abschiebehaftanstalt. Die Abschiebeflüge starten bisher am Flughafen Leipzig. Die AfD hatte übrigens in einem bereits 2023 formulierten Antrag "zentrale Ausreiseunterkünfte" für Sachsen gefordert.