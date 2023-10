Sachsens Kommunen und Bürger sollen an Windparks mitverdienen

Zusätzliches Geld würde in die Gemeindekassen gespült, wenn mehr Anlagen als Genossenschafts- oder Bürgerbeteiligungsmodellen laufen würden.

Aber was soll ein solches Gesetz bringen? Kommunen sollen in einem deutlich größeren Rahmen profitieren, wenn Unternehmen Windkraftanlagen errichten.

Das reicht Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) nicht. Er fordert ein sächsisches EE- oder Windkraftakzeptanzgesetz. "Sachsen hinkt seinen Ausbauzielen weit hinterher. Ein Fortschritt ist nur möglich, wenn es uns gelingt, die Bevölkerung vor Ort auf diesem Weg auch mitzunehmen", so Dulig.

Eine belastbare Basis für mehr Akzeptanz von Windkraft steht schon: Am Dienstag hat die Europäische Kommission einen entsprechenden Aktionsplan beschlossen, um den dringend erforderlichen Ausbau in den Mitgliedstaaten zu beschleunigen.

Im vergangenen Jahr wurden zwei neue 241 Meter hohe Windräder der neuen Generation bei Leisnig errichtet. © dpa/Waltraud Grubitzsch

Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie kam Sachsen im vergangenen Jahr mit 880 Windkraftanlagen auf eine installierte Gesamtleistung von 1326 Megawatt.

Im ersten Halbjahr 2023 kam keine einzige neue Anlage hinzu.

Auch die Bilanz bis Ende September sieht mager aus: Vier neue Anlagen wurden gebaut, 13 gingen auf den Schrott.

"Während im Vergleich mit den drei letztjährigen Quartalen bundesweit über 50 Prozent mehr Windenergie-Leistung ans Netz ging, waren es in Sachsen fast 40 Prozent weniger", so Referent Jürgen Quentin von der Fachagentur "Windenergie an Land".