Sachsens Parteien: Keine Angst vor Wagenknecht

"Wir sehen Spekulationen, sonst nichts", sagt Linken-Chef Stefan Hartmann (55) auf TAG24-Anfrage. Der Landesverband mit seiner "starken Basis" unterstütze nun erst mal das Mutterschiff beim Comeback im Bund. CDU, Grüne und FDP äußerten sich vorerst auf Nachfrage nicht.

Interessant: Die Sachsen-SPD sieht "ein feines politisches Gespür für gesellschaftliche Stimmungen" bei Frau Wagenknecht.

Ihr Modell sei aber nicht nachhaltig, "da komplexe Probleme nicht durch einfache Antworten zu lösen sind". Und: "Alles, worüber wir hier reden, ist Kaffeesatzleserei in der Glaskugel."



Findet auch die AfD. Schließlich stehe es in den Sternen, ob die noch zu gründende Partei überhaupt antritt. Und selbst wenn: "Frau Wagenknecht schielt in erster Linie auf einen Platz im Europaparlament. In Sachsen hat sie keine Basis", so Sachsen-Chef Jörg Urban (59).