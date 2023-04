Sachsens Tagebauseen: große Pläne, enttäuschte Hoffnungen!

Betriebsleiter Stephan Mann (r.) musste Personal entlassen. © Jan Woitas/dpa

In der Leipziger Region waren es zuletzt vor allem zwei Ereignisse, die die Euphorie mächtig ausgebremst haben: die Sperrung des Störmthaler Kanals zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See 2021 wegen Rissen und die mehr oder minder endgültige Absage an den Bau des Harthkanals zwischen dem Cospudener und dem Zwenkauer See Anfang dieses Jahres wegen völlig aus dem Ruder gelaufener Kosten.

Die schöne Vision eines "Leipziger Gewässerverbundes" wird vorerst keine Realität werden.

Die Sperrung des Störmthaler Kanals erwischte Stephan Mann, Betriebsleiter der Personenschifffahrt im Leipziger Neuseenland, kalt.

"Die Sperrung im März 2021 war ein großer Einschnitt bei uns im Unternehmen. Das war ja bei uns eigentlich die Hauptattraktion", sagt Mann.

"Wir mussten Personal entlassen." Mittlerweile betreibt die Firma nur noch zwei Schiffe. Trotzdem hofft er, dass es zu einer Wiedereröffnung kommt.